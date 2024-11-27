Разгерметизация топливной системы могла стать причиной возгорания Volkswagen Passat в Палкинском районе

Моторный отсек выгорел в автомобиле Volkswagen Passat 1992 года выпуска в деревне Грибули Палкинского района 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Сообщение о возгорании на улице Молодежной поступило в ведомство в 11:44. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля.
Возможной причиной произошедшего стала разгерметизация топливной системы автомобиля. Пожар ликвидировала противопожарная служба области в составе 3 специалистов и единицы техники. Автомобиль спасли.