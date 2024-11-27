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Установлен водитель в нетрезвом состоянии в Гдове

В Гдове дорожной полицией установлен водитель в нетрезвом состоянии, у которого ранее уже были проблемы с законом за совершение аналогичного правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Вечером 10 апреля у дома по улице Никитина в городе Гдове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, который управлял мотоблоком. Выяснилось, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Госавтоинспекции Псковской области напомнили, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением.