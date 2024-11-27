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АвтоМир / Происшествия

Псковича обвинили в краже Nissan

14.04.2025 16:31|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего кражу автомобиля стоимостью 232 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова. 

В сентябре 2024 года пскович помог перевезти вещи своей знакомой. Возле ее дома он увидел автомобиль Nissan серебристого цвета, который, по его мнению, длительное время никто не обслуживал, поскольку он был грязным, отсутствовал аккумулятор, была разбита фара. У своей знакомой он поинтересовался, чей это автомобиль, на что она ответила, что не знает и что длительное время этот автомобиль стоит под забором ее дома.

Спустя несколько дней пскович вспомнил про этот автомобиль и решил забрать его себе. Он взял аккумулятор и направился по адресу, где был припаркован автомобиль. Затем установил в моторный отсек аккумулятор, сел в салон, где под ковриком нашел ключи, завел машину и направился на нем по адресу своего проживания.

Как рассказали в прокуратуре, на первой же кочке отвалились задний бампер и задняя фара. Эти детали мужчина положил в багажник и направился на автомобиле домой. Через некоторое время он накрыл машину чехлом, чтобы его не было видно прохожим.

В ходе следствия выяснилось, что указанный автомобиль в 2022 году оставили для ремонта. Его должен был произвести муж женщины, которой помогал пскович. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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