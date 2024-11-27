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Женщину госпитализировали в результате наезда Hyundai в Летнем саду в Пскове

Женщину, сбитую на пешеходном переходе в районе Летнего сада в Пскове 15 апреля, госпитализировали, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

По предварительным данным, сегодня в 13.20 у дома №36 по Октябрьскому проспекту водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Elantra, на регулируемом перекрёстке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу пешеходу, который пользовался преимуществом и допустила наезд на пешехода - женщину 1974 года рождения.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в областную больницу, водитель трезва.