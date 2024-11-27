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Псковичка получила почти 300 тысяч рублей компенсации из-за рухнувшего на автомобиль дерева

Псковичка благодаря работе приставов смогла добиться справедливой компенсации после инцидента с упавшим деревом, произошедшего на улице Народной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСПП РФ по Псковской области.

Как рассказали приставы, жительница Пскова припарковала свой автомобиль возле дома на улице Народной, но утром обнаружила неприятный сюрприз: на машину рухнуло дерево. Экспертиза показала, что растение находилось на территории, за которую отвечает местная управляющая компания.

Не растерявшись, девушка собрала все необходимые документы, провела оценку ущерба и подала в суд, требуя компенсации за ремонт автомобиля и моральный вред.

Суд удовлетворил заявленные требования и постановил взыскать с управляющей компании в пользу пострадавшей 272 тысячи рублей. Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов по Пскову № 2.

Несмотря на то, что должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, в установленный законом срок он не исполнил свои обязательства. Это промедление обернулось для компании взысканием исполнительского сбора в размере 20 тысяч рублей. Директор управляющей компании был предупрежден, что в случае неуплаты задолженности он будет привлечен к уголовной ответственности.

Благодаря принятым мерам взыскательница получила причитающиеся денежные средства, исполнительное производство завершено фактическим исполнением.