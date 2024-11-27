Приставы взыскали ущерб с виновника ДТП в Пскове

Водитель Hyundai Solaris стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Пскове, в результате которого автомобиль Citroen получил серьёзные повреждения. Владелец пострадавшей машины обратился в суд, чтобы компенсировать ущерб. Суд удовлетворил иск и вынес решение о взыскании с виновника аварии 268 тысяч рублей компенсации морального вреда. Взыскать сумму удалось благодаря работе судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по региону.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пскова для принудительного взыскания.
Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета нарушителя и ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
«Пскович, любивший заграничные поездки, срочно явился к судебному приставу-исполнителю, как только обнаружил на "Госуслугах" ограничение на выезд. Не откладывая дело в долгий ящик, он сразу погасил всю задолженность, чтобы снова свободно пересекать границу», - отметили в УФССП.
Только после этого денежные средства стали поступать на депозитный счет подразделения ведомства. Положенная компенсация была полностью выплачена взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.