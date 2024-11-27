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Приставы вынудили виновника ДТП возместить ущерб за разбитую машину в Стругокрасненском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Стругокрасненском районе, в результате суд обязал виновника выплатить сумму ущерба. Взыскать эти деньги удалось только после вмешательства приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Водитель арендовал автомобиль Lada Granta. Управляя им, не справился с управлением и не учел дорожных условий, на правом повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на крышу автомобиля. Машина получила серьезные повреждения, а ее владелец – индивидуальный предприниматель – остался с внушительным счетом за ремонт.

Согласно договору, арендатор обязан был соблюдать ПДД и содержать автомобиль в исправном состоянии. Более того, по условиям соглашения, именно арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный машине – даже если она застрахована.

Индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием взыскать с виновника ДТП сумму ущерба. Суд удовлетворил иск индивидуального предпринимателя, так как арендатор нарушил пункты договора. Арендатору, таким образом, предстояло выплатить владельцу 121 тысячу рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение Стругокрасненского и Плюсского районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако исполнять свои финансовые обязательства он не торопился. Это стало основанием для применения мер принудительного взыскания. Судебный пристав-исполнитель ограничил неплательщика в праве выезда за пределы Российской Федерации, запретил совершать регистрационные действия в отношении автотранспортных средств, наложил арест на банковские счета.

В результате вся сумма причиненного ущерба была взыскана. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.