АвтоМир / Происшествия

Полицейские перехватили нарушителя на улице Труда в Пскове

Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудников полиции, за ним организовали погоню до автомойки на улице Труда в Пскове, сообщается в группе «Жесть по Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по Псковски» / «ВКонтакте»

Для задержания нарушителя потребовалось шесть полицейских экипажей.

«Водитель не остановился по требованию. Нарушитель попытался скрыться и остановился на мойке. Заперся в машине, пришлось еще три полицейских экипажа вызывать. Машина открыта, нарушитель задержан», - говорится в публикации.

Очевидцы отмечают, что преследование сопровождалось звуками, похожими на стрельбу.