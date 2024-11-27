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Двое молодых людей обокрали несколько автомобилей в Пскове

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли кражи из автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в Пскове в ночное время 12 мая из машины ВАЗ-2104, стоявшей у дома в районе Кресты, открыв водительскую дверь, похитили магнитолу и акустический динамик. В ту же ночь на улице Стахановской в Пскове из автомобиля Audi, вскрыв дверной замок, была совершена кража автомагнитолы и музыкальных колонок.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате в кратчайшие сроки были установлены подозреваемые. Это двое жителей Палкинского района, молодые люди 2006 и 2009 годов рождения. В ходе обысков похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время в отношении этих молодых людей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе расследования устанавливается возможная причастность фигурантов к совершению и других преступлений.