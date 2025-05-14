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Житель Псковского района попал под суд за нетрезвое вождение

Житель Псковского района попал под суд за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры района.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, который повторно сел за руль автомобиля.

В 2024 году мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ему было назначено наказание в виде штрафа с дополнительным лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

Однако должных выводов гражданин для себя не сделал и 21 декабря 2024 года в вечернее время, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Нива, находящегося в лизинге.

Спустя час был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району и отстранен от управления транспортным средством.

Санкция части 1 статьи 264.1 предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет с дополнительным наказанием в виде с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также по приговору суда транспортное средство подлежит конфискации.