АвтоМир / Происшествия

ВАЗ сгорел в гдовской деревне Смуравьево-2

Возгорание в автомобиле ВАЗ 21124 2006 года выпуска произошло в деревне Смуравьево-2 Гдовского района 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12:34. В хозяйственной постройке размером 6х3 метра огонь повредил кровлю.

Предположительная причина – короткое замыкание в салоне автомобиля. Огнеборцы спасли три хозяйственные постройки. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.