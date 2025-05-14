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На водителя Opel из Великих Лук возбудят два уголовных дела

В отношении великолучанина возбудят два уголовных дела за нетрезвое вождение и управление автомобилем без водительских прав, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что гражданин города Великие Луки, ранее судимый за езду в состоянии опьянения и не имеющий права управления транспортным средством, вновь управлял машиной марки Opel Vectra. В Великих Луках его остановил инспектор ДПС в состоянии алкогольного опьянения.

Решение ОМВД России по городу Великие Луки об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратура отменила, материал направлен для возбуждения двух уголовных дел по части 2 статьи 264.1 УК РФ и части 2 статьи 264.3 УК РФ .