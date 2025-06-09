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Жительница Псковской области осуждена за поджог чужого автомобиля

55-летнюю жительницу посёлка Белорусский Пыталовского района обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, на умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Ночью 25 апреля обвиняемая вблизи кафе «Березка», расположенного по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 92, подожгла автомобиль Chrysler, однако возгорание предотвратили очевидцы данного происшествия.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.