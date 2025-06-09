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Два человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

1 310 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 16 по 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлен 41 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 6 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человек погибли, 18 - получили травмы различной степени тяжести.