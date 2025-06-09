Жителя Пыталовского округа лишат прав из-за заболевания

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.
Установлено, что в нарушение требований закона местный житель, страдающий заболеванием, при котором противопоказано управление транспортными средствами, имеет действующее водительское удостоверение.
Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №1604.
Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием прекратить право на управление транспортными средствами.
Пыталовский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.