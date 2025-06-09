←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия 09.06.2025 10:530 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль назначили принудительные работы 07.07.2025 19:230 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 07.07.2025 19:000 Вердикт великолукского сотрудника ДПС пересмотрели через суд 07.07.2025 18:010 Гдович лишился автомобиля из-за задолженностей по алиментам 06.07.2025 12:220 Мальчик на велосипеде угодил под колеса Opel в Невеле 06.07.2025 10:480 Переходившую дорогу в неположенном месте девушку сбили в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Вердикт великолукского сотрудника ДПС пересмотрели через суд

07.07.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел жалобу на постановление инспектора ДПС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Свыше 1,4 тысячи нарушений пресекли псковские сотрудники ГАИ за неделю : Псковская Лента Новостей / ПЛН

При рассмотрении жалобы суд установил, что 6 мая водитель, управлявший автомобилем Volvo FM-TRUCK 4Х2, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21214, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пункт 13.9 Правил дорожного движения гласит, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Инспектор ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки водитель признал водителя автомобиля ВАЗ 21214, двигавшегося по главной дороге и пользующегося преимущественным правом движения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), а именно, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Производство же по делу об административном правонарушении в отношении водителя Volvo FM-TRUCK 4Х2 прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

При этом причины прекращения производства по делу инспектор ДПС в своем постановлении не указал, а в судебном заседании пояснил, что не установил в действиях водителя Volvo правонарушения, поскольку он практически закончил маневр, в момент столкновения на перекрестке находился только прицеп, в связи с чем считал, что именно водитель ВАЗ 21214 должен был предпринять меры для избежания столкновения, чего не сделал.

При рассмотрении дела инспектор ДПС были допустил существенные нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ.

На основании изложенного, постановление инспектора ДПС, которым производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя автомашины Вольво было прекращено, судьей отменено, дело возвращено на новое рассмотрение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4067 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
07.07.2025, 19:230 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 07.07.2025, 19:000 Вердикт великолукского сотрудника ДПС пересмотрели через суд 07.07.2025, 18:010 Гдович лишился автомобиля из-за задолженностей по алиментам 07.07.2025, 17:530 В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам
07.07.2025, 17:450 «ГорДозор»: Дорожная текучка. ВИДЕО 07.07.2025, 17:410 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 8 июля 07.07.2025, 16:250 Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог 07.07.2025, 16:100 Площадь Ленина в Великих Луках перекроют 9 июля из-за бронепробега
07.07.2025, 15:040 Эксперимент «Здравствуйте, грабли» 07.07.2025, 14:210 Сотрудники псковской ГАИ за неделю пресекли 1 223 правонарушения 07.07.2025, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Дорожная текучка 07.07.2025, 10:540 Тест-драйв седана UNI-V провели в Пскове
07.07.2025, 09:510 Участок Крестовского шоссе в Пскове перекрыли до 11 июля 06.07.2025, 22:001 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» из-за обработки борщевика 06.07.2025, 14:440 На светофоре по улице Некрасова в Пскове с двух сторон перекрестка появились стрелки 06.07.2025, 13:430 Прием заявок от псковских многодетных семей на получение автомобиля стартует 7 июля
06.07.2025, 12:220 Мальчик на велосипеде угодил под колеса Opel в Невеле 06.07.2025, 11:084 «Рычащих» автомобилями водителей искали в ходе рейда ГАИ в Пскове  06.07.2025, 10:480 Переходившую дорогу в неположенном месте девушку сбили в Великих Луках 06.07.2025, 10:100 Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках
05.07.2025, 12:110 Регулировщик работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове 04.07.2025, 19:400 Движение по одной из полос у дома №32 по улице Труда в Пскове 04.07.2025, 15:340 Водитель BMW съехал в водоем на трассе Устюжна - Великие Луки - Невель 04.07.2025, 13:520 Автомобиль Mitsubishi съехал в реку в псковском садоводстве
04.07.2025, 12:550 Игорь Шатурный о ремонте дорог: Основное – это контроль качества 04.07.2025, 12:325 На трассе «Псков» водитель BMW разогнался до 253 км/ч 04.07.2025, 12:311 Интерактив: Переходи на красный! 04.07.2025, 11:310 Что чувствует водитель, впервые севший за руль нового CHERY?
04.07.2025, 10:150 Виновник ДТП из Красногородска возместил ущерб после ареста счетов 04.07.2025, 00:200 Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 03.07.2025, 18:090 Сотрудники псковской ГАИ провели в колонии беседу о причинах детского травматизма 03.07.2025, 17:040 На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июля
03.07.2025, 14:090 OMODA C7 — флагман, который впечатляет с первых секунд 03.07.2025, 12:300 Продажи новых автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 28% 03.07.2025, 11:470 Игорь Иванов: Ежедневно сотрудники ГАИ стоят на страже порядка на наших дорогах 03.07.2025, 11:160 Daewoo и Volkswagen столкнулись на пересечении улиц Розы Люксембург и Киселева в Пскове
03.07.2025, 11:060 Водитель Chery устроил ДТП на встречной полосе на трассе Петербург – Псков 03.07.2025, 10:020 Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил Александр Котов от имени депутатов Собрания 03.07.2025, 09:430 В сервисном центре «Автосалона №1» бесплатно проверят автокондиционер и заправят его со скидкой 03.07.2025, 07:400 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове
03.07.2025, 07:001 День ГАИ России отмечают 3 июля 02.07.2025, 20:000 Два автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 02.07.2025, 19:200 Завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на дороге Порхов – Успенье 02.07.2025, 17:350 В Минпромторге заявили о планах повысить физлицам утилизационный сбор на авто
02.07.2025, 16:511 Фотофакт: Перила Ольгинского моста красят в Пскове 02.07.2025, 16:330 В России выросла популярность полисов е-ОСАГО 02.07.2025, 15:290 Светофоры демонтировали на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 02.07.2025, 13:150 ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок улицы Пскова
02.07.2025, 11:510 Во трех дворах Великих Лук проходят ремонтные работы 02.07.2025, 10:370 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 02.07.2025, 08:400 Перевозчики попросили создать адаптированную машину для такси 01.07.2025, 19:400 Стартовали работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове
01.07.2025, 18:070 На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 2 июля 01.07.2025, 16:500 Суд в Псковской области просят взыскать более 6 миллионов рублей с поставщика топлива 01.07.2025, 08:400 Фотофакт: Все сигналы одновременно показывает светофор на перекрестке Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове 01.07.2025, 01:370 Два похожих ДТП произошли в Пскове из-за несоблюдения дистанции. ФОТО
30.06.2025, 18:040 Невельская «гонщица» оплатила почти 200 штрафов после вмешательства приставов 30.06.2025, 17:520 Петербуржец спровоцировал ДТП с пострадавшим под Псковом 30.06.2025, 17:280 Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз 30.06.2025, 16:281 Власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев
30.06.2025, 14:160 Продлевается перекрытие движения по улице Новоселов в Пскове 30.06.2025, 14:060 На КАД пожилой псковский водитель стал пешеходом и погиб под колесами чужого автомобиля 30.06.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковская растительность 30.06.2025, 11:350 Названы самые похищаемые детали от автомобилей в России
30.06.2025, 09:430 36 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю 29.06.2025, 20:400 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 30 июня 29.06.2025, 18:072 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 29.06.2025, 15:200 Водитель сбил двух мужчин после ссоры в великолукской деревне Иваново
29.06.2025, 10:200 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 28.06.2025, 23:280 Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе 28.06.2025, 21:220 Нетрезвого водителя задержали в Острове 28.06.2025, 20:000 Жителя Пыталовского округа лишат прав из-за заболевания
27.06.2025, 23:380 Два человека пострадали в «Лада Гранте», не пропустившей грузовик на улице Поземского 27.06.2025, 20:130 Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей 27.06.2025, 18:020 В Псковской области обновляют дороги, ведущие к природным заповедникам 27.06.2025, 17:370 Движение транспорта через железнодорожный переезд ограничат на участке Великие Луки - Опухлики-1
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.