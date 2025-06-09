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Вердикт великолукского сотрудника ДПС пересмотрели через суд

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел жалобу на постановление инспектора ДПС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

При рассмотрении жалобы суд установил, что 6 мая водитель, управлявший автомобилем Volvo FM-TRUCK 4Х2, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21214, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пункт 13.9 Правил дорожного движения гласит, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Инспектор ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки водитель признал водителя автомобиля ВАЗ 21214, двигавшегося по главной дороге и пользующегося преимущественным правом движения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), а именно, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Производство же по делу об административном правонарушении в отношении водителя Volvo FM-TRUCK 4Х2 прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

При этом причины прекращения производства по делу инспектор ДПС в своем постановлении не указал, а в судебном заседании пояснил, что не установил в действиях водителя Volvo правонарушения, поскольку он практически закончил маневр, в момент столкновения на перекрестке находился только прицеп, в связи с чем считал, что именно водитель ВАЗ 21214 должен был предпринять меры для избежания столкновения, чего не сделал.

При рассмотрении дела инспектор ДПС были допустил существенные нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ.

На основании изложенного, постановление инспектора ДПС, которым производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя автомашины Вольво было прекращено, судьей отменено, дело возвращено на новое рассмотрение.