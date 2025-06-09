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В результате столкновения трёх автомобилей на трассе «Псков» пострадали четыре человека

Серьезная авария с тремя автомобилями затруднила движение по трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Машины сильно повреждены, а помощь медиков потребовалась четверым участникам.

Фотографии: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Около 14 часов дня 10 июля на 114-м километре федеральной автодороги Петербург — Псков, возле Мшинской в направлении Пскова, столкнулись три автомобиля. Как уточняет 47news, участниками стали Honda Accord, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Rapid.

Судя по кадрам с места ДТП, у «Хонды» и «Ленд Крузера» сильно разбиты передние части, а «Шкода» улетела в кювет. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека. Их доставили в лужскую больницу.

На месте ДТП работают специальные и дорожные службы. На участке трассы организовано реверсивное движение, добавили в дорожном управлении.