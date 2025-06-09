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Полиция в Невельском районе остановила нетрезвого водителя

Дорожная полиция в Невельском районе остановила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

7 июля на дороге Санкт-Петербург – Невель в Невельском районе мотоблоком управлял житель Невеля, мужчина 1967 года рождения. Как выяснили инспекторы ДПС Госавтоинспекции, этот горожанин был «под градусом». Причем, ранее он уже привлекался к ответственности за подобное противоправное деяние. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мотоблок изъяли.

Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.