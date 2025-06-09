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Пьяных водителей-рецидивистов задержали инспекторы ДПС в Псковской области

Инспекторы ДПС задержали псковича и великолучанина за вождение в нетрезвом виде в Псковской области 13 и 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Nissan у дома по улице Ленинской в городе Новосокольники днем 13 июля. Иномаркой управлял 44-летний великолучанин, находившийся в нетрезвом состоянии. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения псковские инспекторы ДПС задержали 23-летнего жителя областного центра утром 14 июля. Молодой человек следовал по улице Звездной на автомашине Lada Kalina. Ранее он тоже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. В результате малейшая оплошность на дороге, допущенная водителем в таком состоянии, может стоить кому-то жизни!» – подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.