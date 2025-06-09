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АвтоМир / Происшествия

Мотоциклист госпитализирован после опрокидывания в Пскове

21.07.2025 12:42|ПсковКомментариев: 0

В Пскове опрокинулся мотоциклист. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 20 июля в 12.50 на улице Льва Толстого, у дома №1.

Мужчина 1984 года рождения, управляя мопедом «Альфа» без государственного регистрационного знака совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. Госпитализирован в областную больницу. По предварительной информации, выявлен закрытый перелом шейки правой лопатки со смещением.

 

Информация о травмах уточняется. Произведен забор крови для анализа на алкоголь, данных о результатах исследования пока нет.

По словам свидетеля – водителя электросамоката, мотоциклист двигался без шлема, пострадавший получил множество ссадин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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