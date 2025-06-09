←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Дело о сгоревшем автомобиле будут расследовать в Великих Луках

12.08.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Дело о сгоревшем автомобиле будут расследовать в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. 

Установлено, что 18 июля в ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение от гражданина по факту возгорания автомобиля марки ВАЗ 2115 в период времени с 13:00 по 16:00. Ущерб составил более 50 000 рублей.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал проверки направлен в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
