Экс-замначальника псковской ГИБДД оштрафовали за превышение полномочий

Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по региону. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, желая оказать помощь неустановленному знакомому, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы и авторитету занимаемой должности, незаконно оказал содействие в сокрытии факта совершения ООО административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.21.1 КоАП РФ, и уклонении виновного лица от административной ответственности за данное административное правонарушение.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. Раскаялся в содеянном.

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил наказанию в виде штрафа в размере 50 000 рублей.