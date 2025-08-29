АвтоМир / Происшествия

За неделю в Псковской области выявили 27 нетрезвых водителей

За период с 25 по 31 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Пресечено 1168 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 34 - получили травмы различной степени тяжести.