Стружанин 132 раза превысил скорость и заплатил 141 тысячу рублей штрафов

В Стругах Красных местный житель попался на камеры видеофиксации за превышение скорости 132 раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

«Сумма штрафов превысила внушительный предел, так как ни один из назначенных административных штрафов в добровольном порядке оплачен не был, постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила 141 тысячу рублей», - отметили приставы.

О возбуждении целой серии исполнительных производств должника уведомили посредством единого портала Госуслуг, однако мер к погашению задолженности он не принял. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий с принадлежащим ему транспортным средством.

«Тем не менее в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 132 тысячи рублей. Понимая, что сумма задолженности растет, мужчина спустя несколько дней онлайн оплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор. Все 132 исполнительных производства окончены фактическим исполнением», - заключили в ведомстве.