«Газель» сгорела на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Возгорание произошло в автомобиле «Газель» 406 2007 года выпуска на Октябрьском проспекте в Великих Луках 11 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 10:39. Выгорели моторный отсек и салон автомобиля по всей площади.

Причиной, предположительно, стала разгерметизация системы смазки двигателя. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.