АвтоМир / Происшествия

Дедовичанку оштрафовали за использование поддельных водительских прав

Жительницу Дедовичского района оштрафовали на 45 000 рублей за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что обвиняемая в интернете заранее обговорила с неустановленным лицом условия приобретения поддельного водительского удостоверения, далее перечислила ему 80 000 рублей, после чего получила от курьера СДЭК конверт с водительским удостоверением на свое имя.

В июле во время управления автомобилем Toyota в поселке Дедовичи гражданку остановил инспектор дорожной патрульной службы, который выявил факт использования поддельного водительского удостоверения и изъял его.

В судебном заседании женщина полностью признала вину в совершении преступления.

Постановлением суда уголовное дело в отношении обвиняемой прекратили с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 45 000 рублей.