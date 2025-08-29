АвтоМир / Происшествия

Нетрезвая псковичка за рулем Hyundai попалась полицейским

Дорожная полиция Псковской области выявила несколько нетрезвых водителей, которые уже имели административные наказания за управление в состоянии алкогольного опьянения. Инциденты произошли в ночь на 17 сентября и днём того же дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 17 сентября в Пскове дорожные полицейские остановили автомобиль Hyundai для проверки. За рулем находилась жительница Псковского района, женщина 1989 года рождения, которая управляла машиной в нетрезвом состоянии.

В ту же ночь на улице Сельской в южной столице региона инспекторы задержали водителя Cherry. Им оказался житель Великолукского района, мужчина 1969 года рождения, который также находился под воздействием алкоголя.

Днем 17 сентября в Пыталово на улице Приграничной и на 41 км автодороги Остров - Убылинка сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault и мопед Delta. За рулем транспортных средств сидели нетрезвые горожане 1968 и 1980 годов рождения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Согласно статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.