АвтоМир / Происшествия

Несовершеннолетнего порховича подозревают в угоне «семерки»

В Порховском муниципальном округе полицейские раскрыли ранее совершенное преступление. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, несовершеннолетний юноша из Порхова подозревается в угоне автомобиля.

По версии следствия, ночью 17 сентября от дома по улице Аудрини в деревне Полоное Порховского округа был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Владелец обратился за помощью в полицию. Сотрудники ОМВД России по Порховскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния.

По словам подозреваемого несовершеннолетнего, ему захотелось прокатиться. И порхович решил воспользоваться чужим автомобилем. Задачу злоумышленнику облегчило то обстоятельство, что машина, по имеющимся данным, не была закрыта.

Накатавшись, юный угонщик бросил «семерку». Ее в технически исправном состоянии позднее обнаружили здесь же, в деревне Полоное.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, этот несовершеннолетний подозревается еще и в краже из магазина на территории одного из районов области. Ведется следствие.