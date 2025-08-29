←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Областной суд признал законным арест автомобиля экс-директора ФК «Псков»

01.10.2025 18:34|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Псковского городского суда о наложении ареста на имущество бывшего генерального директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона, постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Ранее Псковский городской суд Псковской области удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на автомобиль марки Mazda, принадлежащий Владимиру Бабинину. 

Бабинина подозревают в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Заведено уголовное дело. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
