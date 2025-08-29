АвтоМир / Происшествия

Полиция изъяла автомобиль у нетрезвого водителя в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе дорожной полицией установлен водитель «под градусом», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночное время 29 сентября на автотрассе Москва – Балтия в Новосокольническом районе инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Lada Vesta. Выяснилось, что автомобилем управлял 25-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина изъята. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В УМВД напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.