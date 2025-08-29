АвтоМир / Происшествия

Великолучанин повторно сел за руль пьяным и лишился автомобиля

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Великих Луках установлен пьяный водитель, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В южной столице региона утром 7 октября у дома по улице Привокзальной инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2108». Выяснилось, что управлял этим автомобилем местный житель, 1981 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.