АвтоМир / Происшествия

«Дозор М3» зафиксировал автомобили на детских площадках и газонах в Пскове

15 октября программно-аппаратный комплекс «Дозор М3» автоматически зафиксировал нарушения правил благоустройства в районе улиц Новгородской и Николая Васильева. Специальное оборудование выявило транспортные средства, владельцы которых осуществили проезд, остановку или стоянку на детских и спортивных площадках, а также на озелененных территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

Все случаи были зарегистрированы в автоматическом режиме, что предполагает особый порядок привлечения к ответственности. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (статья 2.6.1, часть 3 статьи 28.6 КоАП РФ), протокол по таким нарушениям не составляется. Постановление выносится без участия владельца автомобиля на основании данных фото- или видеосъемки.

В настоящее время данные о нарушениях находятся в административной комиссии муниципального образования «город Псков» для рассмотрения и привлечения к административной ответственности владельцев автомобилей. После рассмотрения собственникам автомобилей будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.