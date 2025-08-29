АвтоМир / Происшествия

Автомобиль Volkswagen Т4 сгорел в Опочке

Автомобиль Volkswagen Т4 1995 года выпуска сгорел в Опочке 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В 17:37 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Красногородская в Опочке. Выгорело чердачное помещение по всей площади, огнем повреждена наружная стена. Также сгорел автомобиль Volkswagen Т4 1995 года выпуска.

Причина – предположительно короткое замыкание электропроводки в подкапотном пространстве автомобиля. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.