В Псковской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам угона автомобилей в ходе операции «Авто-VIN»

В период с 7 по 9 октября на территории Псковской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Авто-VIN», направленное на борьбу с хищениями автотранспортных средств и выявление преступных групп, занимающихся кражами, контрабандой и легализацией похищенного автотранспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С учетом приграничного положения региона, особое внимание уделялось проверке автомобилей с иностранными номерами. В ходе мероприятия были проведены проверки более 200 транспортных средств и правоустанавливающих документов на них. Проверки осуществлялись в режиме реального времени с использованием данных Интерпола.

Совместно с Псковской таможней также проводились проверки автомобилей, ввезенных на территорию России в режиме «временного ввоза».

По результатам операции правоохранительные органы возбудили 3 уголовных дела по фактам угона автомобилей. Лица, причастные к этим преступлениям, уже установлены, и расследование продолжается.