В Пскове возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля участника СВО

На улице Железнодорожной в Пскове вскрыли и обворовали автомобиль Volkswagen Passat B3. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области, по данному факту возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 27 октября, когда злоумышленники, воспользовавшись незапертой дверью, проникли в машину и похитили три сабвуфера на общую сумму 189 000 рублей.

Как сообщили в полиции, в отдел №2 УМВД России по городу Пскову обратился потерпевший, который сообщил о краже. По данному факту следственным отделом ОП №2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Полиция продолжает расследование.

Как стало известно ПЛН, автомобиль принадлежит участнику специальной военной операции, который сейчас находится в командировке.