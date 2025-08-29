АвтоМир / Происшествия

У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В суде установили, что в июле житель города Великие Луки, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, сел пьяным за руль Renault Symbo.

У дома №3 по улице Первомайской автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки. Водителя транспортного средства отстранили от управления в связи с установлением факта алкогольного опьянения.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор. Жителя города Великие Луки признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев принудительных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года.

Автомобиль конфисковали в доход государства.