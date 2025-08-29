АвтоМир / Происшествия

Пскович во второй раз попался полиции пьяным за рулем

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В октябре пскович сел за руль в состоянии опьянения. При остановке сотрудниками ГАИ он отказался пройти медицинское освидетельствование. Этот отказ автоматически подтвердил его состояние алкогольного опьянения согласно примечанию к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, мужчину могут лишить права управлять транспортным средством на срок до трех лет.