Нетрезвого водителя фуры остановили в Себежском округе

Дорожная полиция выявила водителей «под градусом» на территории Себежского и Великолукского муниципальных округов, сообщается на официальном сайте управления МВД России по Псковской области. Установленные водители ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

На автотрассе Москва – Балтия в Себежском муниципальном округе ночью 4 ноября инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки крупнотоннажный грузовой автомобиль DAF одного из прибалтийских государств. Выяснилось, что 53-летний водитель этой фуры находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя 1992 года рождения, управлявшего легковой автомашиной, полицейские установили 5 ноября в Великолукском муниципальном округе.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.