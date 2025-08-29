АвтоМир / Происшествия

От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям

Суды Псковской области рассмотрели серию уголовных дел в отношении водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предыдущие административные наказания за аналогичные нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя Пскова, управлявшего автомобилем Toyota Auris в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Более строгое наказание понес водитель внедорожника «Хаммер Н2», признавший свою вину. Печорский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Подсудимый пояснил, что транспортное средство принадлежит иному лицу, находится в залоге. В итоге суд пришел к выводу, что представленный в материалах дела договор купли-продажи транспортного средства, акт приема-передачи носят признаки фиктивности, не имеют юридической силы и составлены с целью уклонения от конфискации имущества. Автомобиль конфискован и обращен в собственность государства.

Самые суровые меры приняты в отношении рецидивистов. Великолукский городской суд приговорил жителя Куньинского района, управлявшего в пьяном виде автомобилем «ВАЗ-21100», к восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством стала непогашенная судимость мужчины за два тяжких преступления. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Еще один реальный срок получил житель Новосокольнического района, молодой человек 1994 года рождения, уже трижды судимый за вождение в нетрезвом виде. На этот раз, будучи пьяным, он отказался остановиться на требование сотрудника ГИБДД и совершил столкновение с патрульным автомобилем. Новосокольнический районный суд назначил ему десять месяцев колонии строгого режима, а его мотоцикл был конфискован в доход государства.

Всем подсудимым назначено дополнительное наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от 2,5 до 5 лет.