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Велосипедист погиб после наезда «Ауди» в Пыталовском районе

26 октября в 18.00 на 128 км автодороги Печоры-Вышгородок в Пыталовском районе водитель «Ауди А6», мужчина 1964 года рождения, совершил наезд на на велосипедиста 1955 года рождения, который двигался по краю проезжей части.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП велосипедист погиб. На момент ДТП водитель автомобиля был трезв.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 3 УК РФ, полицией выясняются все обстоятельства произошедшего. Транспортные средства изъяты.