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Катание водителя электросамоката по улице Яна Райниса привело к столкновению с «Ауди»

Катание водителя электросамоката по проезжей части улице Яна Райниса привело к столкновению с «Ауди». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 9 августа в 13.20 на улице Яна Райниса у дома №58.

По официальной информации, неустановленный пешеход, двигаясь на электросамокате в попутном направлении, создал помеху и в результате совершил столкновение с «Ауди А6» под управлением мужчины 1976 года рождения.

Пострадавших нет, происшествие оформлено как техническое.

За электросамокатом в полицию пришел собственник и заявил, что дал покататься другому человеку.