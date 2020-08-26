АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках. ФОТО и ВИДЕО

Сегодня примерно в 13:30 в городе Великие Луки на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель автомашины ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В результате ДТП двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев погибли.

Младший ребенок находился в коляске. По предварительным данным, мама детей не пострадала.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Водитель находится на месте происшествия. Там же работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.