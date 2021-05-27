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Виновнику смертельного ДТП в Великих Луках сократили срок лишения свободы

Псковский областной суд своим апелляционным постановлением изменил приговор суда первой инстанции в отношении мужчины, который на автомобиле на смерть сбил двух детей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«С учетом доводов апелляционного представления явка с повинной признана смягчающим наказание обстоятельством. Осужденному наказание снижено до 3 лет 10 месяцев лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее Великолукский городской суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Отмечается, что апелляционное постановление может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.

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Напомним, 26 августа 2020 года мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», наехал на бордюрный камень, в результате чего не справился с управлением и сбил двух малолетних детей, находящихся на обочине дороги с их матерью. Дети погибли на месте ДТП.