АвтоМир / За рулём

Вынесен приговор автомобилисту, насмерть сбившему двух детей в Великих Луках

Жителя Великих Лук обвиняют в совершении преступления, повлекшего по неосторожности смерть двух человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

26 августа 67-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-210740 двигался по правой стороне проезжей части улицы Новосокольнической в Великих Луках со скоростью около 55 километров в час. В это же время с правой стороны проезжей части по ходу движения автомобиля на обочине дороги находились пешеходы – потерпевшая и ее двое малолетних детей, которые намеревались начать движение в попутном с автомобилем направлении по обочине дороги.

Потерпевшая держала перед собой коляску, в которой находился ребенок. Другой ребенок стоял рядом и держал детский велосипед. В это время подсудимый допустил наезд на бордюрный камень, не справился с управлением и совершил наезд на двух детей, находящихся на обочине дороги. Дети погибли на месте ДТП.

Смотрите также Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей в ДТП в Великих Луках

Обстоятельством, смягчающим наказание, было активное способствование раскрытию преступления, а также полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у него звания «Ветеран труда» и состояние его здоровья – нескольких хронических заболеваний.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Гражданские иски о взыскании материального вреда судом удовлетворены полностью. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Смотрите также Трагедия в Великих Луках развернулась недалеко от дома погибших детей

{{include_quiz:}}