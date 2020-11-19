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Пассажирка ВАЗа после ДТП в Порховском районе госпитализирована в тяжелом состоянии

Пассажирка ВАЗа после ДТП в Порховском районе госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, ДТП, в результате которого погиб один человек, произошло утром 21 ноября. По данным полиции, около 8.00 на 21-м км автодороги Порхов-Успенье произошло ДТП с участием LADA XRAY и ВАЗ-2110. По предварительной информации, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения при попытке избежать наезда на дикое животное и совершил лобовое столкновение с ВАЗом.

Водитель ВАЗа 1993 года рождения погиб на месте, его пассажирка доставлена в областную больницу в тяжелом состоянии.

Водитель «Лады» не пострадал, травмированы два его пассажира. На месте работают оперативные службы, информация и обстоятельства случившегося уточняются.

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