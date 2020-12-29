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Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области

Второкурсник ПсковГУ с гражданством Туркменистана погиб накануне в Струго-Красненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 4 января около 6:30 на автодороге Санкт-Петербург – Невель. Водитель автомобиля «Рено» 1993 года рождения не справился с управлением, машина съехала в кювет. В результате происшествия водитель погиб.

В момент ДТП в авто находилась пассажирка 1986 года рождения. По информации из полиции, она не пострадала. В МО МВД «Струго-Красненский» проходит проверка.

Портал Turkmen.news сообщает, что погибший Акмухаммет Отузов работал таксистом, в Струго-Красненском районе он выполнял очередной заказ. Мужчине 27 лет, он учился на втором курсе физмата ПсковГУ.