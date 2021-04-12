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Опубликовано видео ДТП с участием «Умного автобуса» в Пскове

Опубликовано видео ДТП с участием «умного автобуса» на улице Коммунальной в Пскове. Видеоматериал разместили очевидцы в группе «Жесть по-псковски».

Видео: Роман Абрамович

Напомним, ДТП произошло сегодня около 16:00 у дома №41 в Пскове, при выезде от гипермаркета «Империал». Водитель универсала «Рено Меган» при выезде с территории «Империала» не пропустил автобус «МАЗ», следовавший по маршруту №3, в результате чего машина въехала в заднее колесо автобуса и получила технические повреждения. Повреждена дверь автобуса.