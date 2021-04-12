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Девушку сбили в районе моста имени 50-летия Октября в Пскове

Пешехода сбили на улице Великорецкой в районе моста имени 50-летия Октября в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.



Фото: Антон Андреев

14 апреля около 17:10 водитель автомобиля ВАЗ-2109 1957 года рождения двигался со стороны улицы Яна Райниса и совершил наезд на девушку 1993 года рождения, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, потерпевшая получила ушибы и закрытый перелом в надколенной области. Девушку доставили в областную больницу.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, планируется проведение медосвидетельствования водителя.