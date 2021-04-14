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Водитель пострадал при обгоне в Стругах Красных

Человек пострадал в результате столкновения двух автомашин в Стругокрасненском районе. Как сообщает газета «Струги», ДТП произошло 16 апреля в 9.10 на улице Промышленной.

Автомобиль «Лада приора», двигаясь из центра Струг Красных в сторону Пскова, начал разворачиваться, и в это время его стал обгонять «Фиат Брава». Произошло столкновение, и последний вылетел в кювет.

Пострадал водитель «Лада Приора», который с признаками сотрясения был отправлен в Стругокрасненскую межрайонную больницу. Второй автомобилист от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.