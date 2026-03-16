Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю

С 9 по 15 марта сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1187 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За неделю выявили 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали восемь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.